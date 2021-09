Palermo Innovation Lab, Mirri: “Club e Unipa insieme per costruire valori culturali”

Lezioni nella suggestiva location dello stadio “Renzo Barbera”, workshop mensili all’interno dell’Università degli Studi di Palermo (DSEAS), avvio di una partnership con l’Assessorato allo Sport e all’Innovazione del Comune di Palermo

Dopo il successo della prima edizione, si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, la presentazione della seconda edizione del master breve in "New Media, finanza e innovazione per lo sport"". Un percorso di formazione promosso dal "Palermo Innovation Lab" con il patrocinio del Palermo FC, e coordinato e ideato da Francesco Stassi e Emanuela Perinetti,, in collaborazione con il DSEAS, che pone come obiettivo, attraverso la didattica e le esercitazioni fianco a fianco con esperti del settore, quello di creare i nuovi manager di domani. Il workshop, della durata di tre mesi, darà la possibilità agli iscritti più validi di accedere a degli stage formativi nelle aziende partner e tra queste c’è anche il Palermo FC del presidente Dario Mirri, intervenuto quest'oggi durante il primo incontro presso l'ateneo palermitano.