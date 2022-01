Palermo Innovation Lab, al via la seconda edizione del Master breve

Ha preso il via oggi, 12 gennaio, il Palermo Innovation Lab, seconda edizione del Master breve con il patrocinio del Palermo FC

Ha preso il via questa mattina la seconda edizione del Master breve in “New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport ”. Il percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC , e coordinato e ideato da Francesco Stassi e Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, vede coinvolti relatori dell’industria sportiva a tutti i livelli.

“In continuità col successo della scorsa edizione - ha affermato il direttore del Dipartimento SEAS , professor Angelo Mineo - ci affacciamo a questa seconda edizione con grande entusiasmo e voglia, speranzosi che la situazione epidemiologica possa migliorare al fine di poter riprendere il corso in presenza, aspetto fondamentale per cogliere al meglio tutte le indicazioni che provengono dai relatori dell’industria sportiva. La vicinanza del Palermo Calcio, tra l’altro, ci inorgoglisce e ci fa comprendere quanto di buono fin qui è stato fatto”.

Dopo il saluto del professor Mineo, che svolge anche il ruolo di responsabile scientifico del corso, ad aprire il primo incontro è stato Rosario Argento, responsabile della sezione femminile del Palermo FC e che in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del club rosanero, riuscendo a conquistare uno storico scudetto Primavera: “E’ un percorso che ho intrapreso con grande voglia e passione su indicazione della società. Lo sport, oltre a far crescere - soprattutto i giovani - serve a formare gli adulti di domani. La pandemia ci ha ovviamente messo in difficoltà, ma stiamo lavorando per cercare di superare indenni tutta questa situazione”.