Palermo, infortunio Peretti: l’esito degli esami e il report medico del club rosanero

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore rosanero, Manuel Peretti

Il difensore classe 2000 aveva subito nell'ultimo match esterno di Serie C giocato contro LACR Messina i una fortuita ma violenta pallonata al volto. Le prime analisi svolte dallo staff sanitario del club rosanero avevano evidenziato un'emorragia alla regione orbitaria destra. Si sono rivelate necessarie ulteriori valutazioni da parte del dott. Antonio Cuttitta, sotto la consulenza del quale il giocatore veronese ha effettuato un'ecografia di controllo al bulbo oculare. Tali esami avrebbero evidenziato una situazione in via di risoluzione ma ancora precaria per mandare il centrale sul campo. Prosegue, dunque, l'iter di recupero per il numero 54 di Giacomo Filippi, con quest'ultimo che dovrà fare a meno del difensore ancora per qualche tempo.