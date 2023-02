PALERMO, INFORTUNIO NEDELCEARU: L’ESITO DEGLI ESAMI

Dopo la gara interna terminata 1-1 contro il Frosinone di Fabio Grosso, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della prossima gara contro il SudTirol, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 al "Druso".

La seduta è stata guidata dall'allenatore in seconda Salvatore Lanna, in sostituzione di Eugenio Corini impegnato a Coverciano per la 31esima edizione della Panchina d'Oro. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, sviluppi offensivi e una partita a tema. Ionut Nedelcearu, che nel corso della gara contro il Frosinone ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro, si è sottoposto oggi ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni legamentose e meniscali. Il calciatore ha proseguito il percorso fisioterapico.