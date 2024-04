Palermo, infortunio Di Mariano: ferita al ginocchio e 19 punti di sutura

Zero a zero . E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" tra i rosanero e la capolista Parma . Un Palermo intenso e brillante nel primo tempo, ripresa tattica ed in equilibrio, con i padroni di casa che non sono riusciti a trovare il vantaggio e la vittoria che manca da oltre quaranta giorni. Un pari, il terzo di fila, che assume un significato particolare proprio per la caratura dell’avversario. Una supremazia territoriale marcata, con possesso palla nettamente in favore dei rosa, interrotta al minuto trentadue con una tegola shock: l'infortunio di Francesco Di Mariano .

Protagonista nella prima mezz'ora, andando vicino ad un gran gol in acrobazia, con la conclusione che si è persa altissima, l'ala palermitana ha lasciato il campo in lacrime in barella dopo un contrasto di gioco con Estevez, rimediando una brutta ferita al ginocchio destro suturata con diciannove punti. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. "Di Mariano? Spero non debba restare fuori fino al termine della stagione, non ci sono fratture. Si tratta di un brutto taglio ma il peggio è passato, ora lo coccoleremo", ha spiegato il tecnico Michele Mignani al termine del match. "Quei diciannove punti di sutura purtroppo non possiamo metterli in classifica - ha chiosato, sorridendo il difensore rosanero Fabio Lucioni in sede di conferenza stampa -. L'infortunio sembra meno grave di quello che si pensava, l’ho visto rincuorato e sorridente. Lo aspettiamo, è un giocatore molto importante. Spero possa riprendersi presto".