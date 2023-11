Palermo, infortunio Ceccaroni: c’è una lesione, ecco i tempi di recupero

Pietro Ceccaroni dovrà restare fermo ai box per circa un mese. Gli esami ai quali si è sottoposto il difensore del Palermo hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. "Non è una buona notizia per Eugenio Corini, già afflitto da diverse problematiche di questo tipo. In compenso la sosta di due settimane verrà certamente in soccorso nel non soffrire più del dovuto l’assenza di uno dei due perni centrali difensivi rispetto all’andamento del calendario", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".