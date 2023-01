Palermo, infortunio Bettella: ecco le condizioni ed i tempi di recupero

Chi non partirà per le Marche, al termine della rifinitura di oggi, è Davide Bettella . L'ex Monza nella giornata di ieri è stato sottoposto dai consulenti della Società rosanero prof. Cimino e prof. Iovane ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra. L'ennesimo infortunio rimediato dal difensore classe 2000, che ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso, è più serio del previsto.

Piove sul bagnato, dunque, in casa Palermo. Una tegola che non aiuta di certo Corini, che dovrà fare a meno anche di Stulac, Gomes e Vido in un frangente a dir poco complesso della stagione, con tre big-match in programma nelle prossime settimane contro Reggina, Genoa e Frosinone. Tre partite che Bettella con ogni probabilità salterà: per lui è previsto, infatti, circa un mese di stop.