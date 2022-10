Palermo, infortunio al ginocchio destro per Salvatore Elia: i dettagli

Nuovo stop in casa Palermo. Salvatore Elia nel corso del match odierno contro il Sudtirol, andato in scena allo Stadio "Renzo Barbera" e valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Le condizioni del calciatore - informa il club di viale del Fante - verranno rivalutate nei prossimi giorni.