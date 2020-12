Palermo, incubo trasferte: solo il Potenza peggio dei rosanero. I numeri

“Incubo trasferte, solo il Potenza peggio dei rosa”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui lontano dalla Sicilia dalla compagine rosanero. Una vittoria in trasferta che manca dallo scorso 12 novembre, quando il Palermo è riuscito a piegare la Juve Stabia fra le mura dello Stadio “Romeo Menti”. “Il Palermo chiude il suo 2020 lontano da casa mostrando ancora problemi sotto porta, quelli che l’hanno reso il secondo peggior attacco esterno del girone C”, si legge.

Sono appena quattro le reti messe a segno dai siciliani in sette partite, meglio solo del Potenza che ha siglato lo stesso numero di reti, ma con una gara in più. L’ultima trasferta in cui il Palermo ha realizzato almeno un gol è stata proprio quella di Castellammare. Le reti di Saraniti e Floriano in occasione di quella partita, rappresentano la metà del bottino complessivo di gol in trasferta. Le altre sono arrivate a Catanzaro (autorete di Evacuo) e Bisceglie (Luperini nel finale nonostante la sconfitta).

Nelle altre quattro gare disputate fuori casa (a Terni, Teramo, Foggia e Vibo Valentia), il Palermo non ha mai segnato. “Sfortuna, ma non solo, perché il Palermo formato trasferta continua a mostrarsi incapace di incidere”, conclude il noto quotidiano.