Palermo, in un VAR di guai! La tecnologia toglie rigore a Brunori e il gol a Bettella

Il Palermo fa mea culpa per la prestazione ma può recriminare per alcune decisioni

Mediagol ⚽️

"Palermo in un VAR di guai". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sulla sconfitta casalinga dei rosanero contro il Venezia nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie B, ed in particolare su alcune decisioni arbitrali del match.

I siciliani sprofondano nuovamente in classifica, complice una prestazione non ottimale da parte della formazione di Eugenio Corini contro quella che di fatto era il fanalino di coda del torneo cadetto, ma anche diverse scelte del direttore di gara Manganiello. Con la tecnologia in campo, l'arbitro è tornato sui propri passi in due occasioni, cancellando la gioia dei tifosi rosanero revocando il rigore fischiato a Matteo Brunori e la rete sul finale a Davide Bettella.

Nel primo episodio, il portiere dei lagunari Joronen ha toccato col gomito destro il pallone sul tentativo di Brunori di aggirare il portiere, ma poi ha travolto l'italo-brasiliano impedendo la sua ribattuta in rete. Per quanto riguarda la rete dell'ex Monza, è stato segnalato un fuorigioco attivo da parte di Edoardo Soleri nell'azione del gol. Tuttavia, rivedendo l'azione da più angolazioni, non sembrerebbe che l'attaccante romano influisca particolarmente nell'azione che ha visto i tocchi di Nedelcearu e Bettella.