Palermo, in un mese cinque partite di cui quattro scontri diretti. Servirà una svolta

Pisa, Cittadella, Modena, Parma e Cosenza sono le prossime avversarie del Palermo

Mediagol ⚽️

"Un mese, cinque partite e quattro scontri diretti". Comincia così l'articolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sui prossimi impegni del Palermo in Serie B, cruciali per il prosieguo della stagione.

Prima della sosta di metà novembre, il tecnico Eugenio Corini è obbligato ad un cambio di rotta viste le cinque sconfitte nelle ultime sei gare. "Deve però dare garanzie, quelle che da un mese a questa parte non si vedono perché tanto è passato da quella vittoria casalinga contro il Genoa", sottolinea il quotidiano.

Il prossimo impegno del Palermo è in programma il prossimo sabato al "Renzo Barbera" contro il Pisa, una squadra da non sottovalutare completamente rinata grazie alla cura Luca D'Angelo, esonerato la passata stagione per aver perso contro il Monza la finale dei playoff di Serie B. I nerazzurri hanno ottenuto cinque dei sei punti totalizzati fino a questo momento proprio dal ritorno in panchina del tecnico abruzzese.

Dopo il Pisa, sempre tra le mura amiche, i rosanero affronteranno il Cittadella. "Se questo bis casalingo non dovesse portare frutti, allora la posizione di Corini potrebbe essere davvero messa in discussione", evidenzia il GDS. Due scontri salvezza da disputare consecutivamente in casa sono un'occasione troppo ghiotta per essere sprecata. L'obiettivo è quello di raccogliere sei punti necessari per risollevare il morale della tifoseria e dare uno scossone alla classifica. Anche i veneti non stanno attraversando un periodo particolarmente felice, con due punti raccolti nelle ultime tre giornate.

Successivamente, il Palermo si troverà contro Modena, Parma e Cosenza. Eccezion fatta per i ducali, riepilogando, la compagine siciliana si troverà ad affrontare quattro partite che potrebbero indirizzare una stagione.