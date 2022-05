Palermo, da De Rose a Dall’Oglio: in tre a rischio squalifica. Multa per il club

I tre calciatori del Palermo che hanno rimediato un cartellino giallo a Trieste sono già a rischio squalifica in caso di eventuale passaggio del turno

"Arrivano i play-off e cambia anche il regolamento sulle diffide: al primo giallo, si è già a rischio squalifica", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa Palermo dopo il match d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C .

Nella squadra di Silvio Baldini sono già in tre ad essere a rischio qualifica in caso di eventuale passaggio del turno. Si tratta di De Rose , Dall'Oglio e Marconi che sono stati ammoniti allo stadio Nereo Rocco di Trieste. "Tra i giuliani, invece, non sarà presente l’attaccante Gomez , ammonito nel secondo turno di fase dei gironi con la Pro Patria e destinatario di un secondo giallo nell’incontro di domenica contro i rosanero", si legge sul Gds.

Il giudice sportivo ha, invece, sanzionato il club di viale del fante con un ammenda da 2000 euro a causa del comportamento dei propri tifosi nel settore ospiti per il lancio di fumogeni (uno alle 16.50, prima dell’inizio della gara, poi tre alle 17.29 con le squadre a centrocampo e altri due al 41’ di gioco) e di altri oggetti (un bicchiere pieno di liquido) da parte dei propri sostenitori, oltre che per l’utilizzo di fischietti nel corso della partita. "Ammenda da 800 euro, invece, per la Triestina, anche in questo caso per il lancio di tre fumogeni dagli spalti, prima dell’inizio della gara", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".