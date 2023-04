Palermo, in trasferta si fatica: a Como e Cagliari per agganciare i playoff

Nella sua edizione odierna, il Giornale di Sicilia si sofferma sul rendimento esterno dei rosanero. Solamente tre vittorie quest'anno per Brunori e compagni, su diciassette gare disputate lontano dal "Renzo Barbera". Sette i pareggi ed altrettante le sconfitte, aspetto che non ha permesso al Palermo di affermarsi tra le prime della classe. Tredicesimo della Serie B per il dato sopracitato. Differenze notevoli anche nella realizzazione. In casa sono 29 i gol totali messi a segno, mentre in trasferta solamente 14.