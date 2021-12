Palermo: in trasferta Bari e Turris hanno conquistato (quasi) il doppio dei punti

Il Palermo di Giacomo Filippi fa fatica ad esprimersi in trasferta: negli ultimi due match altrettante sconfitte contro Picerno e Catania

"E' tornato il mal di trasferta. I primi sintomi, il Palermo , li aveva già avvertiti a Picerno . A Catania , invece, la diagnosi è la stessa fatta nei primi mesi della stagione: lontano dal "Barbera", i rosanero non riescono ad esprimersi al meglio", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulle difficoltà del Palermo lontano dalle propria mura amiche.

Le uniche due vittorie esterne di Francesco De Rose e compagni sono maturate contro avversari non particolarmente irresistibili: Fidelis Andria e Vibonese, oggi rispettivamente terzultima e penultima forza della classe. "Non appena il Palermo ha dovuto affrontare squadre di livello maggiore, in trasferta, ha perso la bussola", si legge sul noto quotidiano.