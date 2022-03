Palermo in svantaggio? I numeri preoccupano, la rimonta è (quasi) un miraggio

Quando gli avversari hanno segnato per primi, solo in un’occasione è riuscito il ribaltone al Palermo ed è successo proprio con i prossimi rivali

"Chi segna primo, vince. Nel caso del Palermo , è quasi sempre così. O almeno: se segna per primo, non perde. Se subisce per primo, non vince", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui numeri concernenti la stagione agonistica dei rosanero.

"Non a caso, l’ultima trasferta è finita male. Seguendo uno schema ormai ben collaudato: avversari in vantaggio, niente vittoria per il Palermo", si legge sul Gds. Contro Virtus Francavilla e Foggia il Palermo, dopo esser passato in svantaggio, ha rispettivamente pareggiato momentaneamente l'incontro e accorciato le distanze con il calcio di rigore di Brunori. "Prima ancora, nelle ultime tre partite in cui il Palermo si è trovato costretto a inseguire, non è riuscito nemmeno a segnare un gol: contro il Latina e col Catania c’era l’attenuante di trovarsi in nove, col Picerno invece è mancata la prestazione sotto ogni aspetto", prosegue il noto quotidiano.