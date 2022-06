Palermo, in sette al capolinea: Accardi vede il rinnovo. Valente e Marconi…

Il Palermo di Silvio Baldini prepara la prossima stagione agonistica

"Una certezza e altri sei in attesa. Oggi è l'ultimo giorno di contratto per sette calciatori del Palermo, chi più e chi meno destinato a proseguire l'avventura in rosanero anche in Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla questione legata alle scadenze di contratto dei calciatori della squadra siciliana.

L'unico che sembra essere certo della sua permanenza in rosanero è Andrea Accardi che occuperà lo slot di "bandiera" del gruppo. Per il resto, situazione in stand-by con le quote di maggioranza del club di Viale del Fante che verrano cedute ufficialmente al City Group nei prossimi giorni. L'agente del difensore palermitano è al lavoro con Castagnini per chiudere l'operazione che legherà Accardi ai colori rosanero con un contratto biennale.

Proseguono i contatti per il rinnovo di Marconi. "Il centrale chiede un contratto di due anni, la società offre al momento un accordo annuale", si legge sul Gds. Ancora nessun ragionamento, invece, per il prolungamento di contratto di Lancini e Valente che sono comunque in cima nella lista dei desideri di Silvio Baldini. Odjer, Floriano e Pelagotti si guardano attorno in attesa di capire le intenzioni del club di viale del Fante.