Palermo in Serie C, Miccoli: “Bentornati tra i professionisti. Complimenti a Mirri e Sagramola”

Il Palermo sbarca in Serie C.

Il Consiglio Federale odierno ha confermato i nomi delle squadre promosse dalla Serie D alla Serie C: tra queste vi è il Palermo, che ha dominato per tutta la stagione il girone I mantenendo costantemente il primo posto in classifica.

Palermo in Serie C, Pelagotti: “Promozione combattuta e atipica, adesso continuiamo la scalata”

Tanti giocatori rosanero hanno espresso sui propri profili social la loro gioia per aver raggiunto l’obiettivo di aver riportato la squadra tra i professionisti, manifestando e sottolineando il loro amore verso la maglia del Palermo. Anche gli ex giocatori hanno espresso la loro gioia per il risultato raggiunto da Santana e compagni: tra questi l’ex capitano Fabrizio Miccoli, che ha scritto un messaggio di auguri sul proprio profilo Instagram. Questo il suo post, con allegato una sua foto con il filtro rosanero:

“Bentornati tra i professionisti. I miei più sinceri complimenti al Presidente Mirri, Rinaldo Sagramola e a tutti i tifosi per questo ritorno. ⁣⁣Inutile dire che ci meritiamo altri palcoscenici ancora.. ma sono sicuro che torneremo presto dove ci compete“.