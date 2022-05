Palermo, in semifinale playoff il primo incrocio della storia con la Feralpisalò

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Feralpisalò nell'andata della semifinale dei playoff di Serie C

"Un’altra prima volta, come ormai capita spesso da tre anni a questa parte. La rinascita del Palermo è stata accompagnata da incontri inediti, contro avversarie che mai i rosanero avevano incontrato prima in tutta la loro storia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'andata della semifinale playoff in programma mercoledì 25 maggio.

La Feralpisalò sarà la diciottesima squadra con cui giocherà il Palermo targato Mirri da quando è ripartito dalla Serie D. "In 112 anni di storia, mai i colori rosanero erano sbarcati a Salò, né tantomeno i gardesani hanno giocato al Barbera", si legge sul Gds. Nella regular season il Palermo ha già fatto conoscenza di Monterosi e Picerno e si appresta a vivere la terza prima volta stagionale in un doppio confronto delicatissimo ai fini della promozione in Serie B.

"Nella stagione passata, invece, le sfide inedite sono state in tutto 4: una in casa, vinta contro la Paganese, e 3 in trasferta senza grosse gioie (ko a Teramo e Bisceglie, pari in casa della Vibonese)", chiosa il noto quotidiano.