Palermo, in quattro sempre presenti: Baldini cerca altri titolari

Quattro formazioni diverse in altrettante partite con Silvio Baldini alla guida del Palermo e ventitré giocatori utilizzati

"Casting Palermo, Baldini cerca altri titolari". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Nelle prime quattro partite del nuovo corso di Silvio Baldini sulla panchina rosanero, il tecnico ha utilizzato tutti i calciatori a sua disposizione. Ventitré giocatori impiegati in 360 minuti. Eccetto Marong , per il quale le analisi successive alla degenza da Covid hanno richiesto ulteriore riposo (almeno altri 50 giorni di stop). L'ultimo ad aver trovato spazio è stato Silipo , subentrato a Campobasso nel secondo tempo al posto di Felici .

"Baldini non ha mai confermato la stessa formazione, scegliendo sempre un undici diverso", si legge. Soltanto in occasione del derby contro il Messina ha scelto quasi lo stesso undici che qualche giorno prima aveva battuto il Monterosi, schierando Buttaro al posto di Accardi in difesa. Contro il Campobasso, quattro i cambi. Al "Nuovo Romagnoli", il tecnico toscano ha dovuto rinunciare per squalifica a Lancini, uno dei suoi "intoccabili": l'ex Brescia, infatti, fino a quel momento aveva giocato tutte le partite. Così come Marconi (che salterà la gara contro la Juve Stabia), De Rose, Valente e Luperini. "Loro formano 'l’ossatura' del Palermo di Baldini insieme a Brunori", prosegue il noto quotidiano.