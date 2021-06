Palermo, in programma amichevole con la Salernitana: ecco la possibile data

Il Palermo è al lavoro per organizzare le amichevoli estive

Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nei giorni scorsi, il club di viale del Fante ha definito luogo e data del prossimo ritiro estivo, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie C. Si tratta del Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, che ha già ospitato in passato ritiri estivi di squadre nazionali ed estere. L'intero gruppo squadra rosanero, dopo alcuni giorni di test e visite mediche a Palermo, si sposterà in Campania dal 19 luglio al 2 agosto.