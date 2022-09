Palermo: cappellino omaggio in distribuzione per gli abbonati 2022-2023. Le info

Cappello omaggio per gli abbonati alla stagione di Serie B del Palermo FC. Info e

Idea marketing da parte del Palermo F.C. A ciascun abbonato allo stadio "Renzo Barbera" per il campionato in corso di Serie B , il club rosanero regala un capellino con il logo ufficiale.

A partire da oggi, lunedì 26 settembre presso il SiamoAquile Store dello stadio "Renzo Barbera" (dal lunedì al sabato - 09:30 - 13:30 / 15:30 - 19:30), sarà possibile ritirare il cappellino omaggio riservato agli abbonati alla stagione di Serie B 2022-2023. Per ritirare il gadget sarà necessario presentare la tessera stagionale. Ogni abbonamento dà diritto ad un cappellino a scelta tra la versione nera e quella rosa (fino a esaurimento delle alternative). Sarà possibile ritirare l’omaggio anche per delega, semplicemente portando con sè l’abbonamento o gli abbonamenti in originale.