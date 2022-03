Palermo, in diecimila per riempire il ‘Barbera’: vicino il record con la F. Andria

Tra gli oltre 7000 biglietti venduti e il numero di abbonati, il 'Renzo Barbera' dovrebbe tornare a vedere almeno 10 mila spettatori in occasione del match contro la Fidelis Andria

Mediagol ⚽️

il 'Renzo Barbera' torna a riempirsi per la sfida tra Palermo e Fidelis Andria. Il record stagionale di presenze sugli spalti sembra essere davvero vicino per i sostenitori rosanero, che, galvanizzati dall'offerta promozionale portata avanti dal club, con i biglietti del match a 1 euro, sono tornati gremire botteghini e spalti.

Oltre 7000 le presenze certe e, di conseguenza, i tagliandi venduti fino a questo momento. L'orario poco agevole delle 15:00 - in aggiunta al turno infrasettimanale - non avrebbe certamente reso così facile e automatico l'arrivo dei tifosi allo stadio con prezzi non di cartello, ma il 'Barbra' adesso è vicino a superare la soglia dei 10.249 spettatori accorsi in occasione del big match del girone d'andata contro il Bari.

"Quel che è sicuro, è che il Palermo ha praticamente raddoppiato il numero di spettatori avuto in quasi tutte le partite disputate nel 2022. Anche quelli che hanno assistito al derby col Messina, unica sfida in cui si è andati di pochissimo oltre i cinquemila presenti", così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che prosegue sottolineando come nelle sfide successive al derby col Messina si sia sempre aggiornato il record negativo di presenze.

Dai 4.628 con la Juve Stabia ai 4.598 contro la Turris, fino ad arrivare a 4.259 nell'ultima sfida interna contro la Vibonese. Dopo l'importante vittoria di Avellino, tornare ad avere il 'Barbera' con più di dieci mila tifosi potrebbe essere un bel passo in avanti in ottica playoff, perchè se l'impianto di Viale del Fante è stato la vera forza dei rosanero in questa stagione, anche i tifosi rappresentano certamente un valore aggiunto in quest'ottica.