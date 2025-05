Palermo, in caso di Serie A la stagione rimarrebbe fallimentare

L'obiettivo Serie A, seppur improbabile, è ancora raggiungibile, ma non salverebbe la stagione

Mediagol ⚽️ 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 07:02)

Di Nicholas Barone

Il Palermo sta affrontando la peggior stagione dell'era City Group per aspettative disattese, dopo due anni sicuramente non indimenticabili ma che avevano certamente regalato qualche gioia. I rosanero hanno ancora la possibilità di lasciare la Serie B, grazie ai playoff - non ancora sicuri - che si disputeranno dal 17 maggio in poi. Partendo dal fatto che l'eventualità di non disputare neanche gli spareggi promozione non è così bassa, con il Cesena nono ad una sola lunghezza, la possibilità di conseguire l'obiettivo ultimo di quest'anno potrebbe far pensare a una stagione ancora salvabile, ma non è cosi: in caso di eventuale Serie A - per cui le speranze sono minime - l'annata risulterebbe comunque fallimentare e non all'altezza delle aspettative di inizio anno. La massima serie farebbe sicuramente calmare molte lamentele scaturite giustamente quest'anno, ma non dovrebbe mettere in ombra un campionato come quello fatto dalla squadra di Dionisi.

Partendo dal presupposto che la Serie A è il sogno di tutta la città, che non vede più il massimo palcoscenico italiano da ben 8 anni, la continua svalutazione di una rosa creata - apparentemente - per dominare l'annata non potrà e non dovrà passare in sordina. Con tanti giocatori acquistati a cifre folli per la categoria e adesso relegati ad un ruolo di comprimari - Le Douaron e Ranocchia su tutti - pensare che un obiettivo raggiunto, sebbene gradevole, con un percorso così tortuoso possa cancellare dalla memoria la stagione impresentabile dei rosa è fuori discussione. Partendo dalla differenza - nei punti e nelle prestazioni - con le prime due, già pronte per il salto di categoria e con un'unione di intenti che, con grande franchezza, non si percepisce nell'ambiente palermitano.

Se si pensa come ogni anno chi ha dimostrato di poter dominare la B con le proprie idee, di mercato e gioco, ha poi ben figurato in massima serie, Como e Parma le ultime in ordine cronologico, la possibilità di un Palermo in grave affanno in caso di conferme massicce sarebbero altissime.

Si parla sempre di un futuro ipotetico, che probabilmente non avverrà, ma serve solo a sottolineare come questa stagione non sia più salvabile in nessun modo: troppe le occasioni non sfruttate, sia in campo che fuori, per restituire un po' dell'amore smisurato che la piazza ha riservato anche quest'anno alla squadra. Troppe le aspettative deluse e troppo l'entusiasmo bruciato, per poter pensare di risanare una ferita aperta dal primo momento della stagione. La vittoria dei playoff sarebbe un traguardo che i tifosi accoglierebbero con la solita enorme passione, ma le valutazione oggettive di una stagione indecente non dovranno passare solo dall'eventuale risultato finale.