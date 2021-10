Palermo, in Calabria per fermare il digiuno: Filippi a caccia dei gol da trasferta

Il Palermo non trova la rete lontano dal 'Renzo Barbera' da ben 247', con un digiuno che comincia a farsi estremamente preoccupante

Mediagol (ls) ⚽️

"Un digiuno che dura da 247 minuti, ovvero da quando Brunori ha trovato il suo primo gol in campionato, portando la squadra di Filippi in vantaggio sul campo del Monterosi". L'edizione odierna del Giornale di Sicilia punta i riflettori sulla crisi in trasferta del Palermo di Giacomo Filippi che, oltre al primo successo, è adesso anche in cerca di un gol che manca da due partite consecutive. Una statistica molto inconsueta per i rosanero, che se fino a questo momento non hanno ancora portato a casa i primi tre punti esterni del campionato, quanto meno erano sempre riusciti a valicare le difese avversarie con almeno una marcatura.

"Per trovare una striscia più lunga senza gol lontano dal «Barbera» bisogna scorrere il calendario indietro di un anno. Proprio sul finire del girone d’andata della passata stagione, il Palermo allenato allora da Boscaglia rimase a digiuno in trasferta per 296 minuti". Un digiuno quello collezionato nella scorsa annata non ancora numericamente raggiunto dalla gestione Filippi, con la sfida alla Vibonese che risulterà decisiva anche sotto questo aspetto. Un confronto che vale tre punti molto importanti, contro un avversario certamente alla portata dei rosanero, nonostante le assenze difensive e un tabù lontano dal 'Renzo Barbera' che De Rose e compagni non riescono ancora a sfatare.

"Se in Calabria non dovesse arrivare un gol nei primi 50 minuti, il Palermo di Filippi alzerebbe ulteriormente l’asticella rispetto al record registrato dal suo predecessore, per quanto riguarda i gol segnati lontano da casa". Conclude così il quotidiano, sottolineando la necessità dei rosanero non solo di siglare almeno una rete sul rettangolo verde di Vibo Valentia, ma anche di conseguire la prima vittoria esterna di questa stagione.