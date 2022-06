Palermo, in arrivo la prima collezione di NFT: i dettagli

Il Palermo lancia la prima collezione in edizione limitata di NFT che comprende quattro momenti di esultanza immortalati durante la serata della finale

A poche settimane dalla vittoria del Palermo ai playoff contro il Padova, i rosanero lanciano una nuova iniziativa per celebrare l'obiettivo Serie B raggiunto. Si tratta di una collezione in edizione limitata di NFT (Non Fungible Token) che mette a disposizione, su DaChain - all’indirizzo https://palermofc.dachain.com, quattro scatti esclusivi dei festeggiamenti per la promozione cadetta conquistata dai rosa. Le Card 3D, sono disponibili nelle versioni Gold, Silver, Bronze e Pink. A darne notizia è lo stesso club rosanero tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali di riferimento.

"A pochi giorni di distanza dalla vittoria dei Playoff, il Palermo F.C. ha lanciato una collezione in edizione limitata di NFT (Non Fungible Token) che comprende quattro momenti di esultanza immortalati durante la serata della finale, in veste 3D.

Ad affiancare il Palermo F.C. in questa prima collezione ufficiale ci sarà DaChain, la nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT, che ha già curato il progetto NFT dei Playoff della Serie C 2021/22 assieme a Lega Pro ed Eleven Sports.

Le quattro Card 3D sono disponibili su DaChain all’indirizzohttps://palermofc.dachain.comnellequattro versioni Gold, Silver, Bronze e Pink. Per la carta in versione Gold sono stati previsti solo tre esemplari, mentre per la versione Pink si arriva fino ad un massimo di cinquanta esemplari al prezzo lancio di € 4,99 per carta.

Una scelta precisa che dimostra l’intenzione di rendere realmente accessibile il concetto di NFT e le emozioni che esso regala ai tifosi del Palermo, che non avranno bisogno di alcuna esperienza in materia ma potranno scegliere e acquistare le Card su DaChain.com come in un normale sito di e-commerce.

A seconda della rarità dell’ NFT acquistato, tifosi e collezionisti potranno non solo entrare in possesso di un prodotto esclusivo, numerato e realizzato in pochissimi esemplari, ma anche ottenere vantaggi e accessi privilegiati sulle future iniziative NFT del Palermo F.C. in collaborazione con DaChain.

“Dopo il successo dell’iniziativa di Lega Pro ed Eleven Sports, siamo davvero orgogliosi di affiancare il neopromosso Palermo F.C. in questa iniziativa speciale. L’entusiasmo degli affezionati di calcio per gli NFT del Palermo è stato vincente già durante il progetto dei Playoff 2021-22: con questa collezione speciale speriamo di avvicinare ancora di più il club rosanero ai propri tifosi e trasformare questi momenti storici in emozioni digitale eterne per sempre” - ha commentato Marco Corradino, Founder e CEO di DaChain".