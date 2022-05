Palermo, in 35mila sugli spalti del ‘Barbera’: solo 3 le occasioni con più tifosi

Ricordi indelebili e cornice di pubblico spettacolare, questo il contesto sportivo ed emozionale delle tre occasioni in cui è stata superata la soglia dei 35mila tifosi presenti sugli spalti del 'renzo Barbera' prima di Palermo-FeralpiSalò

"Ufficialmente, al «Barbera», di persone ce ne possono entrare 36.365. Di fatto, tra biglietti e abbonati, superare i 35 mila è un successone". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che prende in esame le occasioni in cui il 'Renzo Barbera' ha fatto registrare più dei 35mila tifosi presenti sugli spalti nella semifinale playoff di ritorno contro la FeralpiSalò di domenica scorsa. Un numero da record, più per la Serie C che per il Palermo, piazza che - se trascinata da una squadra sull'onda di risultati e prestazioni positive - è capace di portare in Viale del Fante fiumi di gente appassionata ai colori rosanero.

In occasione del campionato di Serie A del 2004/05 - la stagione del pienone ad ogni gara - non si è mai raggiunta la soglia dei 35mila spettatori presenti, con i posti a visibilità ridotta quasi sempre invenduti e il settore ospiti mai del tutto pieno. Solo tre volte questo traguardo è stato superato, e c'è stato bisogno di assistere a partite di lustro contro Juventus e Inter, oltre che per il grande sogno della Champions League.

"I 35.037 presenti di Palermo-Feralpisalò rappresentano un primato stagionale per lo stadio «Barbera», ma per poco non entrano addirittura nel podio dei record storici visti in viale del Fante, almeno dal 2000 a questa parte", prosegue il GdS, che sottolinea proprio le occasioni in cui si è superata questa incredibile soglia di affluenza. Si tratta di Palermo-Juventus del 2008/09, con 35.293 presenti, Palermo-Inter della stagione 2009/10 con 35.753 tifosi, "e l’indimenticabile Palermo-Sampdoria dello stesso anno, con 35.872 tra tifosi rosanero e blucerchiati, in un vero e proprio spareggio per l’accesso ai preliminari di Champions League".