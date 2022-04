Palermo, il viaggio dei rosa verso Monopoli: ecco come la squadra arriverà in Puglia

Il Palermo si prepara a partire verso Monopoli, in vista della sfida in programma sabato alle 14:30 che vedrà in palio tre punti pesanti per la corsa al secondo posto

Il Palermo si avvicina all'importante sfida contro il Monopoli. In programma sabato, la trasferta che gli uomini di Silvio Baldini dovranno affrontare porta con sè un peso specifico non indifferente nell'economia del finale di stagione dei rosanero. Il Monopoli dista un solo punto in classifica, mentre Catanzaro e Avellino - entrambe a 62 punti - occupano a pari merito il secondo posto. Per questo la sfida del 'Veneziani' risulta essere cruciale per il Palermo, atteso in queste ultime tre partite della regular season da sfide non indifferenti, contro avversari che certamente venderanno cara la pelle pur di fare risultato.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la squadra dovrebbe prendere domani alle 13:30 un aereo che la porterà a Bari, per poi salire sul pullman della squadra diretto proprio a Monopoli. Questo il programma di viaggio orientativo dei rosanero - sempre possibilmente soggetto a qualche lecita variazione - che, come da accordo tra staff tecnico e società, si dirigerà in Puglia in aereo, con le spese del viaggio che saranno divise in base al risultato che i rosanero otterranno nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie C. Qualora la squadra dovesse ottenere una vittoria, infatti, il trasferimento in aereo sarà interamente pagato dal club, mentre in caso di pareggio o sconfitta, anche la squadra contribuirà a coprire le spese del viaggio.