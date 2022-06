Palermo, il timone finanziario passa a Gardini: il club stile City si affida all’Ad

Figura di spicco, che andrà di fatto a ricoprire la stessa posizione di Rinaldo Sagramola nell'organigramma societario sotto il controllo dell'holding. In seguito alla conclusione della transazione e all'ufficialità del passaggio di proprietà, Gardini si occuperà della gestione finanziaria del club per conto di Mansur. Ruolo, questo, già ricoperto diverse volte nella sua carriera iniziata a Padova e passata per Treviso , Lazio , Livorno , Verona e Inter .

"Gardini è un dirigente che ha maturato esperienza e competenza ad alti livelli, creando rapporti anche in ambito internazionale che lo hanno portato a diventare un uomo di riferimento inItalia del City Group", prosegue la Gazzetta dello Sport. inoltre - secondo quanto riportato dalla Rosea - Gardini potrebbe non essere solo nella gestione di tutti gli aspetti finanziari del nuovo corso rosanero. Il condizionale resta d'obbligo, ma altre figure legate al City Group potrebbero presto entrare nel Cda rosanero. Luciano Zavagno - scout del gruppo e uno degli ultimi inviati dalla holding per i sopralluoghi del caso - sarebbe uno dei profili più accreditati in tal senso.