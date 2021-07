Palermo, il Teramo alza il prezzo di Cianci: Lanini è l’obiettivo per l’attacco

Ha transitato in Sicilia nel 2014, nell’ultima stagione in Serie C ha realizzato 11 reti con il Novara: i dettagli

⚽️

"A volte ritornano". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Il club di viale del Fante, infatti, torna sulle tracce di un "ex" rosanero: Eric Lanini. L'attaccante classe 1994 è già transitato in Sicilia nel 2014, in uno scambio di comproprietà con la Juventus che ha visto il trasferimento in bianconero di Edoardo Goldaniga. Uno scambio che ha poi portato al riscatto da parte del Palermo dello stesso difensore, con Lanini che è rientrato in quel di Torino.

"Non è un centravanti vecchio stampo, né tantomeno l’alter ego di Lucca, ma il Palermo lo ha individuato come possibile rinforzo in un reparto che necessita di nuovi innesti", scrive il noto quotidiano. Lanini nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Virtus Entella, Virtus Lanciano, Como, Westerlo in Belgio, Matera, Vicenza, Padova, Imolese, prima di giocare con la Juventus Under 23. Ed è a Imola che ha vissuto la sua annata migliore, collezionando 37 presenze e 15 reti in Serie C. Como e Novara (11 reti in 34 presenze) le altre squadre in cui ha militato.

Attualmente, il giocatore è legato al Parma da un contratto che scadrà nel 2024. Il club ducale è pronto a cederlo, ma potrebbe approdare alla corte di Giacomo Filippi in prestito. "Lanini più di Cianci, dunque", si legge. Il Teramo, infatti, per Cianci chiede una cifra che si aggira attorno ai 250 mila euro, con il calciatore che piace anche ad Avellino, Catanzaro e Padova. Concorrenza difficile da battere anche per Pandolfi della Turris, nel mirino di diverse squadre di Serie B. Per quanto riguarda Fella, che nella giornata di ieri ha messo a segno due gol nell'amichevole Salernitana-Foligno, l'attaccante vorrebbe provare a giocarsi le sue chance in ritiro con i campani, ma il Palermo lo attende già oggi per la firma.