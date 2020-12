Palermo, il “Tenente Onorato” di Boccadifalco diventerà un villaggio sportivo: i dettagli del progetto

Un centro sportivo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il campo che per anni ha ospitato le sedute di allenamento del Palermo sarà presto ristrutturato e nascerà un vero e proprio centro sportivo. Un impianto con pista di atletica regolamentare, un campo da calcio a 5, quattro campi da tennis, un campo sportivo polifunzionale in erba, una piscina olimpionica, un’area per attività equestre, una palestra coperta, un campo per tiro con l’arco, un campo da rugby, un percorso di jogging attrezzato, un parco, una struttura sportiva coperta e alcuni laboratori per la riabilitazione fisica, un asilo con parco giochi e un’area parcheggio.

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – in collegamento con il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante militare dell’Esercito in Sicilia – il rettore dell’Università Fabrizio Micari, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli hanno siglato l’intesa per realizzare un villaggio sportivo multifunzionale, con il progetto “Città Esercito – Tenente Onorato”.

Sarà finanziato dal Comune con fondi extra comunali, statali o comunitari, mentre l’Agenzia del Demanio sarà stazione appaltante dell’opera. L’Università, insieme al Coni e al CIP, metterà a disposizione personale tecnico per la progettazione degli impianti sportivi, degli alloggi e delle strutture ricreative. E il Coni e il Cip verificheranno anche la disponibilità delle federazioni e delle associazioni sportive a gestire e manutenere gli impianti.

“La firma del protocollo può essere letta nell’ottica della costante attenzione e disponibilità della Difesa a collaborare con tutte le istituzioni per venire incontro ai bisogni dei cittadini – ha spiegato il ministro Guerini -. Il progetto è destinato a diventare un punto di riferimento per iniziative di carattere sportivo, didattico, ricreativo, assistenziale e sociale, rivolte sia al personale della Difesa che alla cittadinanza. Con orgoglio dunque, la Difesa oggi è più vicina ai cittadini di Palermo e a tutti i siciliani, confermando un lungo rapporto di integrazione ed equilibrio tra società civile e militari, che risale storicamente al lontano luglio 1931, quando a Boccadifalco fu inaugurato l’aeroporto militare, intitolato al Tenente pilota Giuseppe Notarbartolo di Sciara e al sottotenente Te Francesco Notarbartolo di Villarosa, valorosi aviatori caduti nella prima guerra mondiale”.

“Questa iniziativa dà ulteriore slancio alla diffusione della sana pratica sportiva nella città di Palermo. È motivo d’orgoglio, per il Cus essere in prima linea in questa iniziativa, al fianco delle più importanti istituzioni, pubbliche e sportive”, ha concluso il presidente del Cus Palermo Giovanni Randisi.