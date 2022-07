Palermo, il sogno passa da Manchester: i rosa di Baldini volano a casa City Group

Ormai è praticamente una certezza, il Palermo è pronto a volare a Manchester

Tra le amichevoli già in programma con Marineo e Pisa, arriva per il Palermo la possibilità di far visita al prestigioso centro d'allenamento del Manchester City. Prosegue la marcia del club di viale del Fante nel corso della preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie B, con la compagine di Silvio Baldini a lavoro per preparare al meglio l'intesa stagione 2022/23. Al fine di raggiungere gradualmente la migliore condizione psicofisica, infatti, sono stati già fissati due test amichevoli che vedranno impegnata la formazione rosanero contro Marineo - domenica alle ore 18:30 sul campo dell'Oratorio di S. Ciro e S. Giorgio - e Pisa.

Particolarmente interessante l'incrocio con la formazione toscana, sfida nella quale il Palermo ritroverà quasi certamente Lorenzo Lucca, gioiello dei nerazzurri maturato e cresciuto in maniera esponenziale due stagioni fa proprio tra le fila rosanero. Un match interessante e indicativo al cospetto di una parigrado, utile a testare il livello di competitività della rosa allo stato attuale, che si terrà il 21 luglio a Rovetta, sede lombarda del ritiro del Pisa.

L'ingresso ufficiale del club di viale del Fante nella galassia City Football Group porterà un appuntamento di assoluto prestigio in questa pre season. Gli aspetti organizzativi sono ancora in via di definizione, ma è praticamente una certezza che la squadra di Silvio Baldini volerà a Manchester per soggiornare nella città inglese e usufruire dell’avveniristico e polifunzionale centro sportivo di proprietà dei citizens.

Non una suggestione ma ormai un'affascinante realtà: il Palermo sarà ospite a casa della pluridecorata compagine di Pep Guardiola per celebrare l'ingresso della società rosanero nella prestigiosa holding che fa capo allo sceicco Mansur e ottimizzare la preparazione per qualche giorno in un contesto di assoluto comfort sotto il profilo tecnico e infrastrutturale.

Gli uomini di Baldini si alleneranno presso l'Etihad Campus di Manchester e disputeranno con ogni probabilità anche una gara amichevole con avversario ancora da definire. La compagine rosanero nel corso della parentesi in Inghilterra potrebbe affrontare una formazione che disputerà la prossima Premier League o, in alternativa, con una squadra di Championship, ovvero l'equivalente della Serie B italiana. Il Manchester City è attualmente impegnato in una tournée negli Stati Uniti, che concluderà il 23 luglio con il match contro il Bayern Monaco. Il rientro in sede di De Bruyne e compagni è previsto per lunedì 25 luglio. Se tempi e contingenze dovessero consentirlo, è possibile che il Palermo riesca anche ad incrociare i campioni d'Inghilterra.