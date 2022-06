Palermo, il sindaco Roberto Lagalla: “Per rilanciare la città farò come Baldini”

Il nuovo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla come Silvio Baldini . Intervenuto nel corso del TGMed in onda su TRM, il neo primo cittadino del capoluogo siciliano ha usato una metafora calcistica esplicativa per spiegare alla città la sua idea di gestione dopo le Elezioni Amministrative che hanno registrato il successo dell'ex Rettore dell'Università di Palermo eletto al primo turno.

Prosegue Lagalla - "La mia idea, espressa anche a Franco Miceli e Fabrizio Ferrandelli che entreranno in consiglio comunale, è quella di superare, nell’interesse della città, contrapposizioni pregiudiziali. L’auspicio è di lavorare tutti insieme, ciascuno nella sua parte di maggioranza e opposizione, per il raggiungimento di obiettivi che, trattandosi di un’azione amministrativa, non possono che essere comuni e condivisi. È per questa ragione che mi aspetto una responsabilità politica anche da parte di quei partiti che si sono trovati schierati in modo diverso dal nostro in questa campagna elettorale, ma che sono certo risponderanno in modo proattivo".