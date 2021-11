Palermo, il segreto è in panchina: Filippi e i numeri da primato

In nove mesi, il tecnico Giacomo Filippi ha ottenuto diciannove vittorie in 32 gare e fatto più punti di tutti nel Girone C. Solo Iachini ha fatto meglio

Mediagol (nc) ⚽️

"Palermo, il segreto è in panchina. Filippi 'viaggia' a ritmo promozione". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla squadra di Giacomo Filippi. Nove mesi sulla panchina del Palermo; da quando l'allenatore originario di Partinico ha preso il posto di Roberto Boscaglia, i rosanero hanno ottenuto diciannove vittorie in trentadue partite, raccogliendo 49 punti. "Uno score paragonabile solo all’uomo dei record, quello dell’ultima promozione in Serie A dei rosanero", si legge. Ovvero Beppe Iachini, da ieri nuovo allenatore del Parma. E una media di successi parti al 59,5%. Ma non solo; nessuna squadra, infatti, ha conquistato più punti del Palermo nel Girone C con Filippi in panchina, tenendo una marcia da promozione diretta. Più del Catanzaro, più di Bari e Avellino. E "se Filippi dovesse riuscire a tenere questo passo da qui a fine stagione, ci potrebbero essere dei primati da riscrivere", conclude il noto quotidiano.