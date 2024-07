Palermo, Il Secolo XIX: “Nikolaou-Soleri-Aurelio, l’affare ruota sulle plusvalenze”

Lo Spezia valuta il centrale greco circa due milioni di euro, con una plusvalenza di circa 700 mila per i liguri. Soleri dovrebbe trasferirsi in bianconero a titolo definitivo per 1,5 milioni, con possibile prolungamento di un anno del contratto, in scadenza nel 2026. L'attaccante scuola Roma è "a bilancio in Sicilia per circa 600 mila euro e quindi plusvalenza anche per i rosanero. Cifre che rispecchiano i valori generali di mercato dei calciatori". Mentre Aurelio dovrebbe approdare alla corte di Luca D'Angelo in prestito con diritto di riscatto a circa 600 mila e percentuale tra il 10 ed il 20 per cento per la futura vendita.