Palermo: il Rotary Distretto Sicilia-Malta dona defibrillatore per i giovani rosanero

Il Rotary Distretto Sicilia-Malta ha donato al Palermo un defibrillatore per l'impegno del club con i giovani atleti

E' stato donato nell'ambito del progetto "Questioni di Cuore" portato avanti dal Rotary Distretto Sicilia-Malta, un defibrillatore per i giovani atleti rosanero . Il progetto prevede visite cardiologiche per indigenti e prevenzione nei giovani. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è lo stesso Palermo , attraverso i propri canali ufficiali.

"Il Rotary Distretto Sicilia-Malta nell'ambito del progetto di prevenzione cardiovascolare “Questioni di Cuore” ha donato al Palermo un defibrillatore per l'impegno del club con i giovani atleti. Il progetto prevede visite cardiologiche per indigenti e prevenzione nei giovani. Per questo è stato deciso di acquistare dei defibrillatori ed uno è stato appunto destinato al Palermo che permette a tanti giovani di allenarsi in sicurezza".