Palermo, il ritorno si Almici: l’assist vincente a Floriano contro la Paganese e la voglia dell’esterno di trascinare i rosa ai playoff

Uomo assist nel match esterno contro la Paganese ed elemento trainante per leadeship ed esperienza in seno alla compagine rosanero.

Alberto Almici ha firmato la rifinitura vincente per il gol di Roberto Floriano che ha consentito al Palermo di centrare il secondo successo esterno consecutivo della gestione Filippi. Sei punti in tre partite per il nuovo tecnico dei siciliani, in virtù del bottino pieno fin qui collezionato lontano dalle mura amiche ed il flop interno al “Barbera” contro la Juve Stabia.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” dedica un approfondimento sulle pagine regionali proprio all’esterno destro ex Verona e Pordenone.

Considerato uno degli acquisti di maggior spessore per background calcistico e qualità tecniche, Almici si era subito contraddistinto per autorevolezza e capacità propulsiva sulle corsie, ergendosi a protagonista e trascinando la squadra allora guidata da Boscaglia nelle sue prime uscite stagionali.

Poii il brusco stop, stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, che l’ha costretto ai box per oltre due mesi costringendo l’ex allenatore rosanero a trovare soluzioni alternative, adattando Andrea Accardi nel ruolo di stantuffo sulla corsia di destra.

Periodo difficile per Alberto Almici, che ha dovuto masticare amaro e lavorare duro, al fine di tornare quanto prima a calcare il terreno di gioco e a dar manforte ad una squadra sempre più in difficoltà. Valore aggiunto dotato di uno spessore complessivo da categoria superiore, piede educato, gamba elettrica e progressione poderosa sulle corsie laterali, specialista nell’esecuzione dei calci piazzati, esterno propenso a sfornare crosss ed assist in quantità industriale per centrocampisti ed attaccanti. Un gol dal dischetto nel match di andata al “Barbera” contro il Monopoli, tre gli assist vincenti complessivi in stagione dopo quello fornito a Floriano contro la Paganese nel turno precedente di campionato.

Filippi conta molto su carisma, poersonalità ed esperienza di Almici, Santana, Floriano, tra gli altri, senatori e leader trascinanti di questo gruppo impegnato ad inseguire un posto al sole in ottica playoff.