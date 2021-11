Palermo, il “ritorno” di Santana: l’argentino in campo con Rinaudo

L'ex fantasista rosanero, Mario Alberto Santana, si è concesso "un ritorno in campo" per una partitella in famiglia

Mediagol (gm) ⚽️

Mario Alberto Santana "torna in campo" con la divisa rosanero, dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, ma questa volta non per una gara ufficiale. Dopo la notizia di questa estate relativa al suo addio al calcio giocato, l'ex fantasista, si è dedicato interamente al nuovo ruolo di tecnico dei giovani.

Nella giornata di ieri, tuttavia, l'argentino è tornato ad indossare i suoi scarpini per una partitella in famiglia tenutasi nella serata di ieri al Tocha Stadium. Santana, insieme al graphic designer Marco Sirchia e al responsabile del settore giovanile del Palermo Leandro Rinaudo, ha voluto immortalare il momento con uno scatto diffuso poi su Instagram che ritrae i tre sorridenti, con allegata una frase dai toni sarcastici: "Insomma, partita con poca qualità".