Palermo, il ritorno di Sala: dopo quasi due mesi titolare sulla fascia sinistra

Il Palermo può ancora ritagliarsi un finale di stagione esaltante e Sala è pronto per tornare da protagonista. L'ultima presenza da titolare del classe 1999 risale alla trasferta di Bolzano, quasi due mesi fa. L'unica alternativa a Sala per il binario mancino è Edoardo Masciangelo che però, visto l'infortunio di Di Mariano , è stato provato da Corini come alternativa a Valente sulla fascia destra.

"Pur avendo assicurato sempre la prestazione, in questo campionato Sala ha avuto evidentemente poca continuità, per colpa di qualche infortunio di troppo che lo ha limitato parecchio. Un continuo stop and go, il suo", si legge. Nonostante l'intermittenza in termini di condizione fisica l'ex Crotone è rientrato in campo a Venezia dando un apporto concreto allo sviluppo della manovra offensiva rosanero con il calcio di rigore procuratosi e poi trasformato da Tutino.