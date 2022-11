Palermo, il riscatto di Marconi. Il difensore rosanero può sperare nel rinnovo

Il difensore rosanero ha realizzato contro i ducali il suo primo gol in carriera in cadetteria, con un colpo di testa perentorio sul suggerimento di Nicola Valente. Può festeggiare anche l'intera retroguardia del Palermo, con la terza gara consecutiva senza alcuna rete incassata. "Una storia fatta di lavoro e sacrificio che gli ha consentito di conquistare i galloni da titolare, quando nessuno era disposto crederci, sovvertendo una gerarchia pesante, nella quale Bettella ha dovuto cedere il passo alla voglia d'imporsi di un trentenne, affamato dalla rivalsa di giocare in un campionato che lo ha visto ben poco da protagonista e capace di scommettere su se stesso con un contratto firmato per un solo anno, dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della bella, e per certi versi inattesa, promozione in Serie B", sottolinea il quotidiano.