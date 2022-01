Palermo, il rientro nel fortino: da dieci mesi il “Renzo Barbera” è inviolato

Il Palermo torna a giocare fra le mura amiche, dove in questa stagione ha raccolto 24 punti su 10 gare di campionato

"Il rientro nel fortino, da dieci mesi il Barbera è inviolato". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", la squadra di Silvio Baldini sfiderà il Monterosi Tuscia . Lì, dove fin qui i rosanero non hanno mai perso nel corso di questa stagione. Dallo scorso 10 aprile 2021, infatti, nessuno è riuscito a battere il Palermo fra le mura amiche. Diciotto i risultati utili di fila. L'ultima squadra in grado di conquistare i tre punti al "Barbera" è stata la Juve Stabia nel corso della scorsa annata.

"Il Palermo formato casa ritrova il suo pubblico (pur con la capienza dell’impianto ridotta al 50%) e ritrova la forza delle mura amiche, dove in questa stagione ha raccolto 24 punti su 10 gare di campionato", si legge. Sette vittorie e tre pareggi. Meglio hanno fatto soltanto il Bari (27) e la Virtus Francavilla (26), che però hanno disputato in casa una gara in più. Risultati a cui vanno aggiunti anche i due successi in Coppa Italia di Serie C contro Picerno e Monopoli e le due vittorie ai play-off contro Teramo e Avellino. "Un punto di forza, per il Palermo. Una pressione in più, per Baldini, dato che questa striscia di risultati utili porta interamente la firma del suo predecessore", conclude il noto quotidiano.