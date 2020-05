Palermo, il ricordo di Pastore: “29 maggio 2011, uno dei giorni più belli della mia carriera”

Javier Pastore non dimentica Palermo.

Nonostante abbia lasciato la Sicilia già da svariati anni, Javier Pastore, ha ben impressi nel cuore e nella mente i suoi ricordi in maglia rosanero. Tra i più significativi non manca di certo quello del 29 maggio del 2011: una data storica che riporta alla mente la famosa finale di Coppa Italia dell’Olimpico contro l’Inter. Una partita dal sapore agrodolce che, esattamente 9 anni fa, portò ad un vero e proprio esodo di tifosi palermitani a Roma proprio per assistere all’attesissimo match – poi perso per 3-1 – contro i nerazzurri. La Capitale, tinta di rosanero grazie alla massiccia presenza di sciarpe, bandiere e supporters del club siciliano, rappresenta un ricordo indelebile per la piazza rosa. Lo sa bene Javier Pastore che, 9 anni dopo quella storica gara, ha voluto ricordare attraverso un post – pubblicato tramite il suo profilo Instagram – quella giornata ricca di emozioni.

“29/05/2011 data che non si dimentica!!