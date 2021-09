Palermo, il ricordo di Giuffrida: “Quell’amichevole con il Cervia, lo stadio tremava”

L'ex attaccante del Cervia ai tempi del reality "Campioni" racconta il Monterosi, altra squadra in cui ha giocato

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato in casa del Monterosi, match invito per i rosanero che nel corso della propria storia non si erano mai visti opposti ai laziali. Serve mantenere alta la concentrazione per rialzare la testa e tornare alla vittoria senza sottovalutare in alcun modo l'ultima in classifica. A mettere in guardia i rosanero di Giacomo Filippi ci ha pensato uno degli ex del club laziale ossia Christian Giuffrida, conosciuto dai più per aver partecipato nel 2005 al reality show "Campioni" in cui vestiva la maglia del Cervia. Le parole dell'ex attaccante nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia'.