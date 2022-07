Palermo, il resoconto dell’ottavo giorno di ritiro pre campionato

Ottavo giorno di ritiro per il Palermo , all'indomani della vittoria per 12-0 nel test a Marineo , con una nuova settimana pre campionato che apparecchia l'importante amichevole dei rosanero contro il Pisa in programma il 21 luglio. Questo il bollettino giornaliero pubblicato dal club di Viale del Fante:

In mattinata lavoro propriocettivo, aerobico e di potenziamento muscolare in piscina per i rosanero, mentre di pomeriggio a Boccadifalco sul terreno di gioco del "Tenente Onorato" la squadra ha effettuato, in seguito a delle attivazioni personalizzate di prevenzione in palestra, una seduta tecnico-tattica, partite a tema, navette e calci piazzati.