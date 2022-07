Palermo, il resoconto del quinto giorno di ritiro pre campionato

Continua il lavoro del Palermo nel ritiro del "Tenente Onorato". Domenica 17 luglio prima amichevole stagionale per la compagine di Baldini a Marineo, avversario l' Oratorio SS Ciro e Giorgio . Successivamente sfida contro il Pisa , in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana .

Lavoro propriocettivo e di potenziamento muscolare in piscina per i rosanero, mentre di pomeriggio a Boccadifalco sul terreno di gioco del "Tenente Onorato" la squadra ha effettuato, in seguito a delle attivazioni personalizzate di prevenzione in palestra, un lavoro specifico ad alta intensità con la palla.