Palermo, il resoconto del quarto giorno di ritiro pre campionato

Prosegue la preparazione del Palermo nel ritiro di Boccadifalco, in vista del primo impegno ufficiale il 31 luglio contro la Reggiana in Coppa Italia. I rosanero affronteranno domenica 17 luglio a Marineo l'Oratorio SS Ciro e Giorgio, mentre per il 21 luglio in programma la seconda amichevole stagionale, contro il Pisa. Primo giorno di ritiro oggi per Roberto Floriano, che si è unito alla squadra di Baldini dopo il rinnovo di contratto.