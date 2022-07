Palermo, il resoconto del nono giorno di ritiro pre campionato

Nono giorno di ritiro per il Palermo agli ordini di mister Silvio Baldini . Dopo il primo test stagionale contro l 'Oratorio SS Ciro e Giorgio a Marineo, la compagine rosanero si prepara per la partenza di Rovetta, dove sfiderà il Pisa nella seconda amichevole del ritiro. Di seguito il bollettino quotidiano pubblicato dal club di Viale del Fante:

In mattinata in palestra i rosanero hanno svolto un potenziamento muscolare individualizzato, mentre nel pomeriggio al "Tenente Onorato" di Boccadifalco in programma una seduta tecnico-tattica in campo, con partite a pressione, navette e calci piazzati.