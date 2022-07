Palermo, il resoconto del docesimo giorno di ritiro precampionato

Dodicesimo giorno di ritiro precampionato per il Palermo di Silvio Baldini, in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana del 31 luglio. Nella giornata di oggi i rosanero sono rientrati dalla trasferta in Val Seriana per l'amichevole contro il Pisa, gara persa dalla compagine siciliana per 5-0. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: