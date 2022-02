Palermo, il report medico: lesione al polpaccio per Crivello, stop anche per Valente

Il club rosanero ha diramato il report medico che evidenzia le condizioni di Roberto Crivello e Nicola Valente

"In data odierna i calciatori Nicola Valente e Roberto Crivello si sono sottoposti a esame ecografico sotto la guida del professor Angelo Iovane, consulente del Palermo. Gli esami hanno evidenziato per Valente un sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro, mentre per Crivello una lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro. I tempi di recupero saranno oggetto di valutazione nelle prossime sedute di allenamento".