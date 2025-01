Palermo, il report medico di Di Mariano e Desplanches

Il Palermo, tramite comunicazioni ufficiali, ha diramato il report medico di Di Mariano e Desplanches. L’esterno offensivo ha evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il calciatore avrà bisogno di un intervento chirurgico, a cui si sottoporrà tra qualche giorno. L’ex Lecce potrebbe fermarsi per un tempo da 1 a 3 mesi, non considerando il recupero della condizione. Per quanto riguarda il giovane portiere, a causa di un risentimento muscolare avvertito contro il Cittadella, ha evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Per il portiere dell’Italia under 21 si prospetta uno stop tra le 2 e le 6 settimane.