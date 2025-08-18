mediagol palermo Palermo, il report dell’allenamento pomeridiano: lavoro sulle posizioni per i rosanero

Palermo, il report dell’allenamento pomeridiano: lavoro sulle posizioni per i rosanero

Il report dell'allenamento dei rosanero
Il Palermo ha appena cominciato la sua settimana in vista del primo match ufficiale di Serie B contro la Reggiana. I rosanero, dopo un riscaldamento, hanno svolto un gioco di posizione 7 vs 3. A seguire sono state effettuate small sided games 4 vs 4, alternate a un lavoro aerobico per i calciatori che non sono stati impegnati nella gara contro la Cremonese.

